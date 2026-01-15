Рязанцы сообщили о поиске очевидцев аварии на проезде Яблочкова

Отмечается, что ДТП с участием «Рено» произошло 14 января, примерно 16:40, возле ТЦ «Нити». Столкнулись два автомобиля. Рязанцы ищут записи с видеорегистратора. Написать автору поста можно в комментарии по ссылке.