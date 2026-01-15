Рязанцы объявили о поиске очевидцев ДТП
Авария случилась в среду, 14 января, примерно в 13.40, на пересечении улиц Черновицкой и Татарской. Столкнулись «Лада» и «Пежо». Автор поста ищет записи с видеорегистратора. Написать можно в комментарии под постом по ссылке.
Рязанцы объявили о поиске очевидцев ДТП. Пост об этом опубликован в соцсетях.
Авария случилась в среду, 14 января, примерно в 13.40, на пересечении улиц Черновицкой и Татарской. Столкнулись «Лада» и «Пежо».
Автор поста ищет записи с видеорегистратора. Написать можно в комментарии под постом по
Фото взято из группы «ПУВР» в «ВК.