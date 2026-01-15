Рязанцам рассказали о новом порядке внесения кодов ОКВЭД в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Рязанцев предупредили о новых правилах внесения кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) в реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС России по Рязанской области. Теперь коды будут делиться на два типа: заявительные и отчетные. Заявительные коды выбирают сами предприниматели и указывают их при регистрации. Эти коды начнут отображаться в выписках с сентября 2025 года. Отчетные коды будут добавляться на основе данных от Росстата. Предприниматели должны будут предоставлять статистическую информацию не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Эти коды начнут появляться в выписках с 2026 года, по мере получения информации от Росстата.

