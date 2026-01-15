РПЦ призвала отменить крещенские купания

РПЦ призвала отменить крещенские купания. Об этом изданию «Абзац» рассказал иерей Павел Островский.

Всё дело в том, что эта традиция никак не связана с церковью, а также попросту опасна для здоровья, считает Островский:

«Одно дело, [когда] ты окунаешься в реке Иордан в Палестине и там тепло… В России неслучайно же дежурит скорая помощь, чтобы откачивать людей, у которых сердце останавливается или еще что-то происходит. Жизнь человека гораздо важнее, чем народные традиции», — сказал священник.