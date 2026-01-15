Россияне оставляли больше чаевых на новогодних праздниках

Россияне оставляли больше чаевых на новогодних праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

По сравнению с прошлыми новогодними праздниками, средний чек оставленных россиянами чаевых в ресторанах, кафе, барах, отелях, салонах красоты и других местах вырос на 4,4%.

Самые щедрые чаевые с 31 декабря на 1 января составили 50 тыс. рублей (28% заказа). В прошлом и позапрошлом сезонах самые крупные чаевые в новогоднюю ночь составляли около 9-10% суммы чека. Самые крупные чаевые приходятся на период с 3 до 4 часов новогодней ночи.

Аналитики ВТБ «Чаевые+" также отметили снижение суммы заказов в кафе и ресторанах на новогодних праздниках по сравнению с прошлым годом — на 3,5%. При этом с учетом внесенной предоплаты (за бронирование столиков в новогоднюю ночь) суммы заказов немного увеличились.

В целом на новогодних праздниках средний чек за заказ в кафе и ресторанах составил 5 721 руб., а средний чек чаевых — 496 руб. «У россиян сохраняется тренд на осознанность и поощрение сотрудников сферы услуг», — отмечает руководитель Департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

Ранее аналитики банка подсчитали, что средний чек чаевых вырос в 2025 году почти на 9% и составил 421 руб. Россияне стали чуть реже оставлять чаевые, зато их размер вырос. С большим отрывом по количеству оставляемых чаевых лидируют рестораны, на которые приходится около 85%. Остальную долю рынка занимают кафе, бары, кофейни, отели, салоны красоты, турагентства и другие индустри