Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-15°
ЦБ USD 78.53 -0.04 16/01
ЦБ EUR 91.81 -0.39 16/01
Нал. USD 78.62 / 78.60 15/01 18:40
Нал. EUR 92.00 / 93.50 15/01 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
6 027
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 485
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 634
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 422
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали, почему нельзя пить свежевыжатый сок на голодный желудок
Диетолог заявила, что стакан свежевыжатого сока натощак — это не заряд бодрости, а «настоящее нападение» на ваш организм. Она отметила, что кислота в напитке раздражает слизистую, что особенно опасно для людей с проблемами ЖКТ. «Когда вот так сразу такой удар сахара, как в соке, без клетчатки, особенно в осветленном сладком, это сравнимо с газированной водой. Разве что [отличается] следами витаминов, микро- и макроэлементов», — добавила эксперт.

Россиянам рассказали, почему нельзя пить свежевыжатый сок на голодный желудок. Об этом «Абзацу» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог заявила, что стакан свежевыжатого сока натощак — это не заряд бодрости, а «настоящее нападение» на ваш организм. Она отметила, что кислота в напитке раздражает слизистую, что особенно опасно для людей с проблемами ЖКТ.

«Когда вот так сразу такой удар сахара, как в соке, без клетчатки, особенно в осветленном сладком, это сравнимо с газированной водой. Разве что [отличается] следами витаминов, микро- и макроэлементов», — добавила эксперт.