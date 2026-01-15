Россиянам рассказали, почему нельзя пить свежевыжатый сок на голодный желудок

Диетолог заявила, что стакан свежевыжатого сока натощак — это не заряд бодрости, а «настоящее нападение» на ваш организм. Она отметила, что кислота в напитке раздражает слизистую, что особенно опасно для людей с проблемами ЖКТ. «Когда вот так сразу такой удар сахара, как в соке, без клетчатки, особенно в осветленном сладком, это сравнимо с газированной водой. Разве что [отличается] следами витаминов, микро- и макроэлементов», — добавила эксперт.

