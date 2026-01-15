Россиянам назвали условия, при которых можно не идти на работу

Россиянам назвали условия, при которых можно не идти на работу. Об этом РИА Новости рассказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

Эксперт заявил, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных бедствий, если существует реальный риск для жизни.

Отмечается, что трудовое законодательство не дает четкого определения уважительной причины отсутствия, но суды обычно поддерживают работников в таких случаях.

Спасатели и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий, обязаны выйти на работу, и работодатель может предоставить им необходимое обеспечение и транспорт.