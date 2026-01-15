Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-10°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-16°
ЦБ USD 78.57 -0.28 15/01
ЦБ EUR 92.2 -0.2 15/01
Нал. USD 78.71 / 79.00 15/01 16:50
Нал. EUR 92.24 / 93.23 15/01 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 852
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 475
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 608
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 405
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиянам назвали условия, при которых можно не идти на работу
Эксперт заявил, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных бедствий, если существует реальный риск для жизни. Отмечается, что трудовое законодательство не дает четкого определения уважительной причины отсутствия, но суды обычно поддерживают работников в таких случаях. Спасатели и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий, обязаны выйти на работу, и работодатель может предоставить им необходимое обеспечение и транспорт.

Россиянам назвали условия, при которых можно не идти на работу. Об этом РИА Новости рассказал главный технический инспектор труда ФНПР Алексей Безюков.

Эксперт заявил, что сотрудники имеют право не выходить на работу во время стихийных бедствий, если существует реальный риск для жизни.

Отмечается, что трудовое законодательство не дает четкого определения уважительной причины отсутствия, но суды обычно поддерживают работников в таких случаях.

Спасатели и другие специалисты, участвующие в ликвидации последствий, обязаны выйти на работу, и работодатель может предоставить им необходимое обеспечение и транспорт.