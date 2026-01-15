Россиянам начали предлагать фейковые бесплатные фотосессии

МВД РФ предупредило о новом виде мошенничества, связанного с предложениями фотосессий в мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники предлагают жертвам услуги фотографа на бартерной основе, где модель оплачивает аренду фотостудии, а съемка якобы осуществляется бесплатно. После согласования даты «фотограф» отменяет съемку и направляет ссылку для возврата денег. Однако, перейдя по этой ссылке, жертвы рискуют стать жертвами киберпреступников, которые взламывают банковские приложения и похищают деньги. МВД призывает граждан быть осторожными и не доверять подобным предложениям.

