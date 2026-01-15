Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
Сбт, 17
-16°
ЦБ USD 78.57 -0.28 15/01
ЦБ EUR 92.2 -0.2 15/01
Нал. USD 78.62 / 79.00 15/01 13:20
Нал. EUR 92.10 / 92.97 15/01 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 671
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 466
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 583
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 392
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Россиян предупредили о схеме мошенников с «отказными турами»
По словам Шейкина, аферисты выдают себя за туроператоров, предлагая в соцсетях по низким ценам «отказные туры», которых на самом деле не существует. Кроме того, мошенники создают фейковые чаты. Жертве они пишут от имени организаторов или посредников «закрытых туров». Злоумышленники предлагают оплатить путевку напрямую, обещают большие скидки и исчезают сразу после перевода денег. Также Шейкин предупредил об опасности перехода по ссылкам на сайты, которые внешне почти неотличимы от известных туристических сервисов.

Россиян предупредили о схеме мошенников с «отказными турами». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатора Артема Шейкина.

По его словам, аферисты выдают себя за туроператоров, предлагая в соцсетях по низким ценам «отказные туры», которых на самом деле не существует.

Кроме того, мошенники создают фейковые чаты. Жертве они пишут от имени организаторов или посредников «закрытых туров». Злоумышленники предлагают оплатить путевку напрямую, обещают большие скидки и исчезают сразу после перевода денег.

Также Шейкин предупредил об опасности перехода по ссылкам на сайты, которые внешне почти неотличимы от известных туристических сервисов.