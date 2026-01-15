Россиян предупредили о схеме мошенников с «отказными турами»

По словам Шейкина, аферисты выдают себя за туроператоров, предлагая в соцсетях по низким ценам «отказные туры», которых на самом деле не существует. Кроме того, мошенники создают фейковые чаты. Жертве они пишут от имени организаторов или посредников «закрытых туров». Злоумышленники предлагают оплатить путевку напрямую, обещают большие скидки и исчезают сразу после перевода денег. Также Шейкин предупредил об опасности перехода по ссылкам на сайты, которые внешне почти неотличимы от известных туристических сервисов.

