Россия заняла последнее место в глобальном индексе мира
Россия заняла 163-е, последнее место в глобальном индексе мира (GPI), который составляет Институт экономики и мира. Рейтинг опубликовали на сайте организации.

За год Россия опустилась в списке на две позиции. Предпоследнее, 162-е место заняла Украина, которая потеряла три строчки. В институте отметили, что в XXI веке число жертв вооруженных конфликтов достигло рекордных значений, что негативно влияет на общий уровень миролюбия в мире.

Индекс GPI охватывает 163 страны, в которых проживает почти все население планеты. При расчете учитывают уровень общественной безопасности, масштабы внутренних и международных конфликтов, а также степень милитаризации.

Лидерами рейтинга стали Исландия, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия и Швейцария.