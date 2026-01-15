РБК: в России завершили переименование всех точек KFC в Rostic’s

Компания «Юнирест», управляющая сетью ресторанов быстрого питания Rostic’s, завершила процесс ребрендинга ресторанов KFC, которые перешли под ее контроль после ухода владельца бренда с российского рынка. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, все заведения теперь работают под брендом Rostic’s. На начало 2026 года общее количество ресторанов Rostic’s, включая как собственные точки, так и заведения, открытые по франшизе, превысит 1300. В сервисе навигации 2ГИС подтвердили информацию о том, что рестораны под старым брендом KFC больше не отображаются на карте. Представитель приложения отметил, что изменения внесены на основании данных от управляющей компании.

