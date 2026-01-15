Рязань
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 852
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 475
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 608
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 405
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
РБК: в России завершили переименование всех точек KFC в Rostic’s
Компания «Юнирест», управляющая сетью ресторанов быстрого питания Rostic’s, завершила процесс ребрендинга ресторанов KFC, которые перешли под ее контроль после ухода владельца бренда с российского рынка. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, все заведения теперь работают под брендом Rostic’s. На начало 2026 года общее количество ресторанов Rostic’s, включая как собственные точки, так и заведения, открытые по франшизе, превысит 1300. В сервисе навигации 2ГИС подтвердили информацию о том, что рестораны под старым брендом KFC больше не отображаются на карте. Представитель приложения отметил, что изменения внесены на основании данных от управляющей компании.

