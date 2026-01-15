Путин заявил о деградации на международной арене

Ситуация в мире продолжает ухудшаться, а дипломатия все чаще уступает место опасным действиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным дипломатам, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, на международной арене усиливается напряженность, обостряются старые конфликты и появляются новые очаги нестабильности.

Путин подчеркнул, что многие страны оказываются в условиях хаоса, не имея достаточных ресурсов для защиты собственных интересов, при этом безопасность одних государств не должна обеспечиваться за счет других.

Фото: сайт Кремля.