Путин заявил, что РФ продолжит последовательно добиваться поставленных целей на СВО

Президент отметил, что пока Украина не выражает готовность к урегулированию. при это Путин заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто «чем скорее, тем лучше». Путин также предложил вернуться к обсуждению предложений России по справедливой архитектуре безопасности, что помогло бы урегулировать кризис на Украине.

