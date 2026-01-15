На трассе М-5 в Рязанской области произошла смертельная авария

ДТП произошло 14 января, примерно в 06:10, на 210-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском районе. По предварительной информации ГАИ, 68-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2120, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в опору линий электропередач. Пассажир автомобиля — 61-летняя жительница Скопина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель доставлен в медучреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

На трассе М-5 в Рязанской области произошла смертельная авария. Об этом сообщили в соцсетях ГАИ по региону.

ДТП произошло 14 января, примерно в 06:10, на 210-м километре автодороги М-5 «Урал» в Рязанском районе.

По предварительной информации ГАИ, 68-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2120, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина врезалась в опору линий электропередач.

Пассажир автомобиля — 61-летняя жительница Скопина от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель доставлен в медучреждение.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.