На руководителя УК в Рязани завели административное дело

Под управлением организации находится многоквартирный дом № 18 на улице Загородной. Во время проверки прокуратура установила, что ремонтные работы поврежденного пола и стен в подъезде не провели. Кроме того, не убрали наледь с крыш. Руководителю управляющей организации внесено представление. Кроме того, на него завели дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований). Устранение нарушений взято на контроль прокуратуры.

