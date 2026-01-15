На программу «Земский учитель» направят более 1,1 млрд рублей в 2026 году

Он отметил, что выделенный бюджет направят на привлечение педагогов в малые города и сёла. «В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое — до 1216 вакансий и более 1,18 млрд руб. «, — заявил вице-премьер. Известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа единовременная выплата — 2 млн руб. Средства можно направить на любые цели и улучшить жилищные условия.

В 2026 г. на федеральную программу «Земский учитель» направят более 1,1 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что выделенный бюджет направят на привлечение педагогов в малые города и сёла.

«В текущем году количество мест и средств на программу увеличилось вдвое — до 1216 вакансий и более 1,18 млрд руб. «, — заявил вице-премьер.

Известно, что в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах Дальневосточного федерального округа единовременная выплата — 2 млн руб. Средства можно направить на любые цели и улучшить жилищные условия.