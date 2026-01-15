На 142-м году жизни умер старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи

Старейший житель Саудовской Аравии, Насер аль-Вадаи, скончался на 142-м году жизни. Об этом сообщила саудовская газета «Оказ». Его семья утверждает, что он родился в 1884 году в местечке Дахран-эль-Джануб, задолго до объединения регионов Аравийского полуострова в единое государство — королевство Саудовская Аравия. На протяжении своей жизни аль-Вадаи успел увидеть несколько монархов, начиная с основателя королевства Абдель Азиза и заканчивая нынешним правителем Салманом. Семья считает, что секретом его долголетия стал особый режим питания, включающий непророщенную пшеницу, мед, изюм и айран. От трех браков у него остались 134 потомка, включая детей и внуков.

Старейший житель Саудовской Аравии, Насер аль-Вадаи, скончался на 142-м году жизни. Об этом сообщила саудовская газета «Оказ».

Его семья утверждает, что он родился в 1884 году в местечке Дахран-эль-Джануб, задолго до объединения регионов Аравийского полуострова в единое государство — королевство Саудовская Аравия.

На протяжении своей жизни аль-Вадаи успел увидеть несколько монархов, начиная с основателя королевства Абдель Азиза и заканчивая нынешним правителем Салманом.

Родные описывают его как человека с мягкими манерами, мужеством и физической силой. Даже в последние годы своей жизни он оставался активным членом своего сообщества. Семья считает, что секретом его долголетия стал особый режим питания, включающий непророщенную пшеницу, мед, изюм и айран.

Он был похоронен в родной деревне Аль-Рашид. Насер аль-Вадаи также был глубоко религиозным человеком, совершившим хадж более 40 раз. От трех браков у него остались 134 потомка, включая детей и внуков. Последний брак он заключил в возрасте 110 лет, и его жена родила ему девять детей.

Фото: AWADFRHAN/X.