Минфин предложил запретить госрегистрацию сделок на сумму выше 5 млн руб

Минфин РФ предлагает запретить госрегистрацию сделок с наличными между физлицами и юрлицами на сумму выше 5 млн руб. за сделку или совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 млн руб. Инициатива направлена на «обеление» экономики РФ, так как сейчас нет ограничений по расчету за наличные между физлицами и юрлицами, что позволяет вводить в оборот наличные, полученные преступным путем. Проект закона направлен на ограничение введения в безналичный оборот наличных денег с неустановленным происхождением. Он вносит изменения в ГК РФ и закон «О государственной регистрации недвижимости». Документ направлен в Банк России, Росфинмониторинг и Росреестр.

