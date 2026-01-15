Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 852
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 475
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 608
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 405
Милонов заявил, что налог для моделей OnlyFans не принесет дохода России
Идея введения так называемого налога на грех для моделей OnlyFans не даст экономического эффекта для страны. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru».

"Онлифанщицы, эскортницы, проститутки должны чувствовать, что они находятся за гранью нашего понимания, они находятся не в человеческом состоянии, никакого принятия или взаимодействия с ними быть не может, только одно — правоохранительные органы, исправительная колония в Мордовии или в Коми — неважно", — считает он.

По словам парламентария, доходы от деятельности моделей OnlyFans и секс-работниц не могут рассматриваться как источник пополнения бюджета. Он выступил против легализации подобных форм занятости и подчеркнул, что к этой сфере должна применяться политика нулевой терпимости.