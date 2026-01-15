Милонов заявил, что налог для моделей OnlyFans не принесет дохода России

Идея введения так называемого налога на грех для моделей OnlyFans не даст экономического эффекта для страны. Об этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru».

"Онлифанщицы, эскортницы, проститутки должны чувствовать, что они находятся за гранью нашего понимания, они находятся не в человеческом состоянии, никакого принятия или взаимодействия с ними быть не может, только одно — правоохранительные органы, исправительная колония в Мордовии или в Коми — неважно", — считает он.

По словам парламентария, доходы от деятельности моделей OnlyFans и секс-работниц не могут рассматриваться как источник пополнения бюджета. Он выступил против легализации подобных форм занятости и подчеркнул, что к этой сфере должна применяться политика нулевой терпимости.