Мэрия показала, как выглядят убранные тротуары в Рязани

Городская администрация в ответ на жалобы местных жителей показала, как выглядят убранные тротуары в Рязани. Редакция РЗН. инфо собрала фотоотчеты за последние дни. В подборку вошли фотографии тротуаров на улице Вокзальной и площади Димитрова — там уборку сделали 13 января с помощью спецтехники, также предусмотрены работы для обработки противогололедными средствами. Кроме того, рязанцы жаловались на «кашу под ногами» на улице Черновицкой и Островского. После уборки ее не осталось. Также провели работы на переходе около «Глобуса» на Касимовском шоссе, Первомайском проспекте, площади Свободы, Горбатом мосту, улицах Полевой и Вокзальной.

