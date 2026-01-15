Каждое четвёртое бюджетное место в вузах РФ займут участники СВО

Минобороны изменило подход. Теперь на незанятые бюджетные места по квотам целевиков, сирот и инвалидов будут претендовать военные и члены их семьи, а не все абитуриенты. Таким образом, бюджетные места для военных и их семьи примерно на 68 тысяч больше, всего около 120 тысяч.

Каждое четвёртое бюджетное место в вузах РФ смогут занять участники СВО и их родственники. Об этом сообщили в телеграм-канале «Экономика 360°".

