Канцлер Германии заявил, что с Россией нужно найти компромисс

«С Россией нужно найти компромисс, ведь она европейская страна», — заявил Фридрих Мерц. Он добавил, что если баланс с РФ найдется, то можно будет «уверенно смотреть в будущее». «Если нам удастся вернуть мир и свободу в Европу, найти компромисс с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, то мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года. Россия — европейская страна», — сказал немецкий канцлер.

Канцлер Германии заявил, что с Россией нужно найти компромисс. Об этом пишет «Звезда».

«С Россией нужно найти компромисс, ведь она европейская страна», — заявил Фридрих Мерц.

Он добавил, что если баланс с РФ найдется, то можно будет «уверенно смотреть в будущее».

«Если нам удастся вернуть мир и свободу в Европу, найти компромисс с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, то мы сможем с большой уверенностью смотреть в будущее после 2026 года. Россия — европейская страна», — сказал немецкий канцлер.