Из России выдворят сотрудника британского посольства

«15 января в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании», — говорится в сообщении. Ему необходимо покинуть страну в течение двух недель.

Аккредитацию одного из сотрудников посольства Великобритании в Москве отзывают в РФ. Об этом сообщило издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российского МИД.

В итоге британскому послу сообщили, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года его аккредитацию отзывают. Ему необходимо покинуть страну в течение двух недель.