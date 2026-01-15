Рязань
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
5 852
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 475
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 608
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 405
Эксперты напомнили об опасностях вождения неочищенной машины от снега
Эксперты напомнили об опасностях вождения неочищенной машины от снега. Об этом рассказали на Первом канале программы «Доброе утро».

Для уборки снежных осадков нужны щётка и воздуходув. Отмечается, что сугроб на крыше машины может быть небезопасным и для других водителей на дороге, особенно на скоростной трассе. Снег может разбить лобовое стекло «соседу» и скатиться вперёд, закрывая при этом обзор водителю.

Если ДТП всё же случится из-за неубранного снега на транспорте, европротокол не сработает. Также в «снежной» аварии, где может быть причинён самый лёгкий вред здоровью, виновнику может грозить лишение водительского удостоверения до 1,5 лет. Не исключается и уголовная ответственность в более тяжёлых случаях.