Эксперты напомнили об опасностях вождения неочищенной машины от снега

Для уборки снежных осадков нужны щётка и воздуходув. Отмечается, что сугроб на крыше машины может быть небезопасным и для других водителей на дороге, особенно на скоростной трассе. Снег может разбить лобовое стекло «соседу» и скатиться вперёд, закрывая при этом обзор водителю.

Эксперты напомнили об опасностях вождения неочищенной машины от снега. Об этом рассказали на Первом канале программы «Доброе утро».

Если ДТП всё же случится из-за неубранного снега на транспорте, европротокол не сработает. Также в «снежной» аварии, где может быть причинён самый лёгкий вред здоровью, виновнику может грозить лишение водительского удостоверения до 1,5 лет. Не исключается и уголовная ответственность в более тяжёлых случаях.