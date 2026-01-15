Coca-Cola продлила право на товарный знак в России до 2035 года

Американская компания Coca-Cola продлила в России право на товарный знак с изображением фирменной стеклянной бутылки. Решение Роспатента последовало после подачи заявления о продлении. Первоначально срок действия знака истекал в декабре 2025 года, теперь он продлён до декабря 2035 года. Coca-Cola, основанная в 1892 году, известна брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite. В марте 2022 года компания приостановила деятельность в России, а в июне прекратила продажи и производство газированных напитков под международными брендами на российском рынке.

Американская компания Coca-Cola продлила в России право на товарный знак, представляющий собой изображение фирменной стеклянной бутылки. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение было принято Роспатентом после того, как Coca-Cola подала заявление о продлении срока владения товарным знаком.

Изначально исключительное право на этот знак истекало в декабре 2025 года, однако теперь оно будет действовать до декабря 2035 года.

Coca-Cola, основанная в 1892 году с штаб-квартирой в Атланте, известна своими популярными брендами, такими как Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах мира, а штат сотрудников превышает 700 тысяч человек.

В марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией вокруг Украины, а в июне компания сообщила о прекращении продаж и производства газированных напитков под международными брендами на российском рынке.

Фото: AP Photo / Jeff Chiu.