Coca-Cola продлила право на товарный знак в России до 2035 года

Американская компания Coca-Cola продлила в России право на товарный знак, представляющий собой изображение фирменной стеклянной бутылки. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение было принято Роспатентом после того, как Coca-Cola подала заявление о продлении срока владения товарным знаком.
Изначально исключительное право на этот знак истекало в декабре 2025 года, однако теперь оно будет действовать до декабря 2035 года.
Coca-Cola, основанная в 1892 году с штаб-квартирой в Атланте, известна своими популярными брендами, такими как Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах мира, а штат сотрудников превышает 700 тысяч человек.
В марте 2022 года Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России в связи с ситуацией вокруг Украины, а в июне компания сообщила о прекращении продаж и производства газированных напитков под международными брендами на российском рынке.
Фото: AP Photo / Jeff Chiu.