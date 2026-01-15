Четырёх подростков из Рязанской области завербовали в 2025 году

«Обращаюсь к нашим мальчишкам и девчонкам: не ведитесь на это — 10 тысяч рублей и 10 лет заключения — несоизмеримые вещи. Отнести куда-то бутылку с бензином или сделать закладку с шприцом, ну не надо этого делать. Всегда за всё придется отвечать», — заявил генерал-лейтенант. По словам Васильева, в таких случаях раскрываемость преступлений стопроцентная.

Четырёх подростков из Рязанской области завербовали в 2025 году иностранные государства. Об этом сообщил КП-Рязань рассказал руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев.

«Обращаюсь к нашим мальчишкам и девчонкам: не ведитесь на это — 10 тысяч рублей и 10 лет заключения — несоизмеримые вещи. Отнести куда-то бутылку с бензином или сделать закладку с шприцом, ну не надо этого делать. Всегда за всё придется отвечать», — заявил генерал-лейтенант.

По словам Васильева, в таких случаях раскрываемость преступлений стопроцентная.