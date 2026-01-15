Baza: избиение до полусмерти спасло жизнь жителю Пензы

Избиение до полусмерти спасло жизнь жителю Пензы. Об этом сообщила Baza.

Отмечается, что молодой человек за месяц уведомил свою арендаторшу о выселении. По его словам, женщина вела выпивала. В назначенный день арендодатель приехал освободить жилье. Но женщина отказалась съезжать, позвонила отцу и заявила, что ее избивают.

По словам молодого человека, он вызвал полицию, но в квартиру зашли 6-7 друзей отца арендаторши и избили его. После пострадавший написал заявления в полицию и прокуратуру, а также сделал МРТ головы. По данным «Базы», обследование выявило доброкачественную опухоль мозга.

Житель Пензы, как пишет канал, считает, что если бы не избиение, он узнал бы о болезни слишком поздно, называя случившееся «знаком свыше».

