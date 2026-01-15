А что в кино? «Аватар: Пламя и пепел», «Марти Великолепный» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Фантастическое фэнтези «Аватар: Пламя и пепел» (США, Канада). Джейк Салли и Нейтири вместе с детьми переживают утрату и продолжают борьбу с корпорацией RDA. Конфликт обостряется, когда семья сталкивается с новым враждебным племенем на’ви во главе с Варанг. Третья часть франшизы Джеймса Кэмерона.
Мультфильм «Океан чудес» (Китай). Девочка Шэньсю, тоскующая по матери, во время морского круиза оказывается в волшебном подводном мире. В поисках пути домой она сталкивается с опасностями, заводит нового друга и проходит череду испытаний.
Спортивная комедия «Марти Великолепный» (Финляндия, США). Молодой и амбициозный Марти Маузер стремится добиться успеха и доказать окружающим, что способен преодолеть любые ограничения на пути к своей мечте.
