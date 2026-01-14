За сутки в Рязани выявили больше 10 случаев выезда на встречную полосу

В Рязани прошли рейды по пресечению нарушений ПДД. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ региона. За прошедшие сутки выявили более 10 случаев выезда на встречную полосу. Все нарушители наказаны. Напомним, согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение права управления транспортом на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 7500 рублей.