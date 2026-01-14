За сутки свыше 16 тысяч кубометров снега вывезли рязанские железнодорожники

В Рязанской области продолжают очищать ж/д пути от снега. Спецтехника работает круглосуточно, совершается в среднем 50 рейсов. На очистку путей и пассажирской инфраструктуры выходят более 400 человек. Как отметили в МЖД, движение спецтехники корректируется в режиме реального времени, чтобы не мешать поездам. Пассажиров призвали переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, а водителей — соблюдать ПДД при пересечении переездов.

За сутки свыше 16 тысяч кубометров снега вывезли железнодорожники в Рязанской области. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе МЖД.

В Рязанской области продолжают очищать ж/д пути от снега. Спецтехника работает круглосуточно, совершается в среднем 50 рейсов. На очистку путей и пассажирской инфраструктуры выходят более 400 человек.

Как отметили в МЖД, движение спецтехники корректируется в режиме реального времени, чтобы не мешать поездам.

Пассажиров призвали переходить пути только в специально оборудованных местах, не стоять у края платформы, а водителей — соблюдать ПДД при пересечении переездов.