«Ведомости»: Медведев может возглавить список «Единой России» на выборах в ГД

В партии обсуждают либо единоличное первенство Медведева в списке, либо в составе федпятёрки. При этом известно, что антирейтинг зампреда Совета Безопасности РФ, по информации источников, остаётся низким.

Партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму 20 сентября 2026 года может возглавить Дмитрий Медведев. Об этом сообщили «Ведомостям» источники, близкие к администрации президента.

В партии обсуждают либо единоличное первенство Медведева в списке, либо в составе федпятёрки. При этом известно, что антирейтинг зампреда Совета Безопасности РФ, по информации источников, остаётся низким.

Фото: соцсети.