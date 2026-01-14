В Спасском округе утвердили новый герб

В Спасском муниципальном округе завершили обновление геральдической символики. Дума округа официально утвердила герб, который отражает историческое наследие и статус территории, сообщает администрация округа.

Новый герб представляет собой красный щит с черным крестом, символизирующим мужество, стойкость и связь с христианством.

В верхнем углу изображена зеленая княжеская шапка с черной собольей опушкой и золотым украшением с червленым самоцветом, символизирующим ценность Спасска-Рязанского в составе Рязанской области.

Щит венчает муниципальная корона, подчеркивающая статус округа как самостоятельной административной единицы.

Фото: администрация Спасского муниципального округа.