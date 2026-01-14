В Рыбном мужчина хотел вернуть пенсионерке забытые деньги, но передумал и украл их

В полиции рассказали, что 61-летняя пенсионерка хотела положить на счет 30 тысяч рублей через банкомат в местном ТЦ. Аппарат не принял половину купюр и вернул их женщине, та забрала 15 тысяч и ушла, однако через пару минут из банкомата вышла остальная часть суммы, так как операция по зачислению средств была прервана. Это заметил 44-летний рыбновец. Мужчина взял деньги и отправился за пенсионеркой, чтобы вернуть купюры, но на полпути решил, что «ему повезло», он ушел и начал тратить деньги на подготовку к застолью. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

