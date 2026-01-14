Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
Птн, 16
-14°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.03 / 79.40 14/01 16:55
Нал. EUR 92.70 / 93.08 14/01 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 763
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 389
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 470
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 261
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рыбном мужчина хотел вернуть пенсионерке забытые деньги, но передумал и украл их
В полиции рассказали, что 61-летняя пенсионерка хотела положить на счет 30 тысяч рублей через банкомат в местном ТЦ. Аппарат не принял половину купюр и вернул их женщине, та забрала 15 тысяч и ушла, однако через пару минут из банкомата вышла остальная часть суммы, так как операция по зачислению средств была прервана. Это заметил 44-летний рыбновец. Мужчина взял деньги и отправился за пенсионеркой, чтобы вернуть купюры, но на полпути решил, что «ему повезло», он ушел и начал тратить деньги на подготовку к застолью. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.

В Рыбном мужчина хотел вернуть пенсионерке забытые деньги, но передумал и украл их. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 61-летняя пенсионерка хотела положить на счет 30 тысяч рублей через банкомат в местном ТЦ. Аппарат не принял половину купюр и вернул их женщине, та забрала 15 тысяч и ушла, однако через пару минут из банкомата вышла остальная часть суммы, так как операция по зачислению средств была прервана. Это заметил 44-летний рыбновец. Мужчина взял деньги и отправился за пенсионеркой, чтобы вернуть купюры, но на полпути решил, что «ему повезло», он ушел и начал тратить деньги на подготовку к застолью.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело.