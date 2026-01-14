В Рязанской области за сутки поймали 5 пьяных водителей

За сутки инспекторы ДПС выявили 295 нарушений ПДД РФ, в том числе 5 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. 4 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. 1 водитель сел за руль пьяным повторно. Также выявлено 92 нарушения, связанные с управлением «тонированным» автомобилем, 12 нарушений совершили пешеходы. 14 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 2 нарушения — водители автобусов.

