В Рязанской области с начала года не произошло ни одного ЧП на водоемах
С начала 2026 года на водных объектах Рязанской области не зафиксировано ни одного происшествия, сообщили в Центре ГИМС. Для региона такой показатель является редким случаем.
Как уточнили в ведомстве, избежать ЧП удалось благодаря активной профилактической работе инспекторов. С начала года проведено 84 патрулирования, особое внимание уделено 35 местам традиционного лова рыбы.
Всего с начала года инспекторы провели более 1200 инструктажей, охват составил свыше 1500 человек. Также жителям раздают памятки с рекомендациями по безопасности.
Фото: МЧС России.