В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»
В среду, 14 января, в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проведут рейдовое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Инспекторы напомнят жителям о необходимости строго соблюдать правила перехода проезжей части и укажут на основные факторы аварийности с участием пешеходов.
Автоинспекторы также призовут взрослых спешиваться при переходе дороги с детьми на зимнем инвентаре и соблюдать осторожность на пешеходных переходах.
Участникам дорожного движения вручат световозвращающие элементы и напомнят взрослым о контроле за нахождением детей рядом с проезжей частью.