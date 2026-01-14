В Рязанской области пройдет рейд «Пешеход»

В среду, 14 января, в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проведут рейдовое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инспекторы напомнят жителям о необходимости строго соблюдать правила перехода проезжей части и укажут на основные факторы аварийности с участием пешеходов.

Автоинспекторы также призовут взрослых спешиваться при переходе дороги с детьми на зимнем инвентаре и соблюдать осторожность на пешеходных переходах.

Участникам дорожного движения вручат световозвращающие элементы и напомнят взрослым о контроле за нахождением детей рядом с проезжей частью.