В Рязанской области ожидаются сильные морозы
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит −13…−8°С. Местами ожидается до -18°С. Днем прогнозируют −11…−6°С.
Опубликован прогноз погоды на 15 января в Рязанской области. Его разместили на сайте регионального ЦГМС.
