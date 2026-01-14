В Рязанской области ожидаются сильные морозы

В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит −13…−8°С. Местами ожидается до -18°С. Днем прогнозируют −11…−6°С.