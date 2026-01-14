В Рязани за 60 лет переименовали 215 улиц

По словам председателя топонимической комиссии региона Николая Булычева, не переименовали в Рязани всего 18 улиц. Он отметил, сейчас комиссия стремится присваивать названия, основываясь на исторических фактах и сложившихся традициях. В качестве примера собеседник телеканала привел улицу Ясеневую в Дягилеве, названную так, потому что там растут ясени в большом количестве, или улицу Мушковатовскую, которая ведет на село Мушковатово.

В Рязани за 60 лет переименовали 215 улиц, переулков и проездов. Об этом в эфире «Вести-Рязань» сообщил председатель топонимической комиссии региона Николай Булычев.

По его словам, не переименовали в Рязани всего 18 улиц.

Как отметил Николай Булычев, сейчас комиссия стремится присваивать названия, основываясь на исторических фактах и сложившихся традициях.

В качестве примера собеседник телеканала привел улицу Ясеневую в Дягилеве, названную так, потому что там растут ясени в большом количестве, или улицу Мушковатовскую, которая ведет на село Мушковатово.