Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 182
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 369
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 435
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 236
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани за 60 лет переименовали 215 улиц
По словам председателя топонимической комиссии региона Николая Булычева, не переименовали в Рязани всего 18 улиц. Он отметил, сейчас комиссия стремится присваивать названия, основываясь на исторических фактах и сложившихся традициях. В качестве примера собеседник телеканала привел улицу Ясеневую в Дягилеве, названную так, потому что там растут ясени в большом количестве, или улицу Мушковатовскую, которая ведет на село Мушковатово.

В Рязани за 60 лет переименовали 215 улиц, переулков и проездов. Об этом в эфире «Вести-Рязань» сообщил председатель топонимической комиссии региона Николай Булычев.

По его словам, не переименовали в Рязани всего 18 улиц.

Как отметил Николай Булычев, сейчас комиссия стремится присваивать названия, основываясь на исторических фактах и сложившихся традициях.

В качестве примера собеседник телеканала привел улицу Ясеневую в Дягилеве, названную так, потому что там растут ясени в большом количестве, или улицу Мушковатовскую, которая ведет на село Мушковатово.