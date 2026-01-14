В Рязани начался прием заявлений на компенсацию стоимости путевок в детские лагеря на 2026 год

Отмечается, что работающие граждане могут подать заявку на компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки для своих детей. Прием заявлений продлится до 1 мая 2026 года и будет осуществляться: в многофункциональных центрах (МФЦ); в управлении образования по предварительной электронной записи. Для получения подробной информации и подачи заявления рекомендуется посетить официальный сайт управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, раздел «Детский отдых».

В Рязани начался прием заявлений на компенсацию стоимости путевок в детские лагеря на 2026 год. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что работающие граждане могут подать заявку на компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки для своих детей. Прием заявлений продлится до 1 мая 2026 года и будет осуществляться:

в многофункциональных центрах (МФЦ);

в управлении образования по предварительной электронной записи.

Для получения подробной информации и подачи заявления рекомендуется посетить официальный сайт управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, раздел «Детский отдых».