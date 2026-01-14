В Рязани начался прием заявлений на компенсацию стоимости путевок в детские лагеря на 2026 год
В Рязани начался прием заявлений на компенсацию стоимости путевок в детские лагеря на 2026 год. Об этом сообщает мэрия.
Отмечается, что работающие граждане могут подать заявку на компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки для своих детей. Прием заявлений продлится до 1 мая 2026 года и будет осуществляться:
- в многофункциональных центрах (МФЦ);
- в управлении образования по предварительной электронной записи.
Для получения подробной информации и подачи заявления рекомендуется посетить официальный сайт управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, раздел «Детский отдых».