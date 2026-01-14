В России вырос спрос на наркологов

По данным издания, россияне примерно в три раза чаще стали обращаться к специалистам. По словам врачей, в основном в помощи нуждаются те, кто пил алкоголь все выходные. При этом первые 15 дней января россияне вызывают медиков на дом, а потом сами обращаются в стационары.

