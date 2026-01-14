В России платежи за обслуживание банковских карт обложили НДС

С 1 января 2026 года операции, связанные с обслуживанием банковских карт и эквайрингом, облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщается в разъяснениях Минфина России, передает «Ъ». Согласно новым правилам, НДС будет применяться к выпуску и обслуживанию карт, их блокировке, эквайрингу и услугам по сбору и обработке информации по карточным операциям. При этом переводы денежных средств по банковским счетам, включая расчеты по картам и операции через Систему быстрых платежей (СБП), останутся освобожденными от налога. Эксперты отмечают, что новое письмо Минфина подчеркивает, что НДС касается именно карточной инфраструктуры, а не самих платежей.

Участники финансового рынка выражают опасения, что введение НДС может привести к росту стоимости банковских услуг, особенно в сфере эквайринга. В то же время остаются неясными вопросы налогообложения интерчейнджа и альтернативных методов оплаты, таких как QR-коды, биометрия и NFC.