В России обновлен порядок приема в вузы в 2026 году

Абитуриенты смогут подать заявление на поступление через «Госуслуги», лично в приемной комиссии вуза или направить его через оператора почтовой связи. Отправку документов через собственные информационные системы университетов упразднят. Целевую квоту установят с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Так, она будет полностью детализироваться по всем уровням высшего образования. По данным Минобра, вакантные места целевой и особой квоты при поступлении на бакалавриат и специалитет начнут перераспределять в отдельную квоту.

В России обновлен порядок приема в вузы в 2026 году. Об этом 14 января сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Абитуриенты в 2026 году смогут подать заявление на поступление через «Госуслуги», лично в приемной комиссии вуза или направить его через оператора почтовой связи. Отправку документов через собственные информационные системы университетов упразднят.

Целевую квоту установят с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Так, она будет полностью детализироваться по всем уровням высшего образования.

По данным Минобра, вакантные места целевой и особой квоты при поступлении на бакалавриат и специалитет начнут перераспределять в отдельную квоту.

При приеме на магистратуру на основном этапе зачисления незаполненные целевые места будут передавать на бюджет.

Кроме того, изменения коснутся правил приема в вузы выпускников колледжей. Они смогут поступать без результатов ЕГЭ на специальности, соответствующие профилю полученного профобразования.

Ранее в России утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ.