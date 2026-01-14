В России обновлен порядок приема в вузы в 2026 году. Об этом 14 января сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки РФ.
Абитуриенты в 2026 году смогут подать заявление на поступление через «Госуслуги», лично в приемной комиссии вуза или направить его через оператора почтовой связи. Отправку документов через собственные информационные системы университетов упразднят.
Целевую квоту установят с указанием конкретных заказчиков, организаций, форм обучения, образовательных программ и количества мест. Так, она будет полностью детализироваться по всем уровням высшего образования.
По данным Минобра, вакантные места целевой и особой квоты при поступлении на бакалавриат и специалитет начнут перераспределять в отдельную квоту.
При приеме на магистратуру на основном этапе зачисления незаполненные целевые места будут передавать на бюджет.
Кроме того, изменения коснутся правил приема в вузы выпускников колледжей. Они смогут поступать без результатов ЕГЭ на специальности, соответствующие профилю полученного профобразования.
Ранее в России утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ.