В операционной Рязанского кардиодиспансера установили новый светильник

В операционной Рязанского кардиодиспансера установили современный потолочный светильник. Об этом сообщает региональный минздрав. Оборудование появилось в отделении хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.

Оборудование появилось в отделении хирургического лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Новый светильник создает яркий и равномерный свет без теней, улучшая видимость во время операций и снижая нагрузку на глаза медицинских специалистов.

«Новое оборудование помогает повысить качество и эффективность нашей работы за счет полного освещения операционного поля», — отметил заведующий отделением Владислав Поваров.

Светильник предназначен для хирургических вмешательств и диагностических исследований. Он позволяет регулировать уровень освещенности при сохранении заданной цветовой температуры, а блоки освещения могут вращаться и фиксироваться в нужном положении.