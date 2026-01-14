В новогодние праздники Рязанскую область посетили более 300 тысяч туристов

В новогодние праздничные дни туристический поток в Рязанскую область вырос в два раза по сравнению с прошлым годом и превысил 300 тыс. человек. Об этом сообщает региональный комитет инвестиций и туризма.

Высокий интерес к региону власти связали с программой проекта «Рязань — Новогодняя столица 2026». Основными точками притяжения стали Лыбедский бульвар, Рязанская ВДНХ и пешеходная зона в исторической части города рядом с Рязанским кремлем, цирком и другими культурными объектами.

В праздники регион посетили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Липецка, Краснодара, Вологды и Саратова. Также вырос поток иностранных туристов: по итогам 2025 года он превысил 1,9 тыс. человек.

Рост интереса зафиксировали и к муниципалитетам. Касимовский округ в новогодние дни посетили более 8,3 тыс. туристов, что на 75% больше показателя прошлого года.