В МГУ разработали метод определения людей по силуэту

Ученые МГУ совместно с коллегами разработали новый метод определения людей по силуэту, который планируют применять в сфере безопасности и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработка получила название DynaMix. Метод ищет одного и того же человека на записях с разных камер видеонаблюдения в разные моменты времени. Технология подходит для систем умного города и интеллектуальнои видеоаналитики, в том числе при поиске злоумышленников и анализе потоков посетителеи.

Научныи сотрудник Центра ИИ МГУ Тимур Мамедов отметил, что эксперименты показали двукратное улучшение качества реидентификации людей. По его словам, подход основан на обучении модели на сочетании многокамерных данных и более простых изображении силуэтов.