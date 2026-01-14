Рязань
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
4 646
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 382
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 462
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 250
В МГУ разработали метод определения людей по силуэту
Ученые МГУ совместно с коллегами разработали новый метод определения людей по силуэту, который планируют применять в сфере безопасности и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Разработка получила название DynaMix. Метод ищет одного и того же человека на записях с разных камер видеонаблюдения в разные моменты времени. Технология подходит для систем умного города и интеллектуальнои видеоаналитики, в том числе при поиске злоумышленников и анализе потоков посетителеи.

Научныи сотрудник Центра ИИ МГУ Тимур Мамедов отметил, что эксперименты показали двукратное улучшение качества реидентификации людей. По его словам, подход основан на обучении модели на сочетании многокамерных данных и более простых изображении силуэтов.