Ночью в Рязани проводили ямочный ремонт

Отмечается, что в ночь на 14 января с территорий города вывезли шесть тысяч кубометров снега. На дорогах работали грейдеры, погрузчики, тракторы, КДМ, самосвалы, «Чистики» — всего 86 единиц техники ДБГ и подрядных организаций. Для обработки использовано 240 тонн реагента и 69 кубометров песко-соляной смеси.

Ночью в Рязани расчищали снег и проводили ямочный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты чистили мост на улице Чапаева, дороги на улице Свободы и Первомайском проспекте. Тротуары прометали и посыпали на следующих улицах: Промышленная, Народный бульвар, проезд Шабулина, Циолковского, Вокзальная, Московское шоссе, Маяковского, Новоселов, Советской Армии, Тимуровцев, Циолковского, Станкозаводская, Октябрьская, Великанова, Крупской и других.

Ямочный ремонт литой асфальто-бетонной смесью проводили на Куйбышевском шоссе, Первомайском проспекте, улицах Каширина, Кальной, Зубковой.

Днем уборка города продолжается, на дороги вышли КДМ, «Чистики» и тракторы-щетки подметают тротуары. Сотрудники чистят остановки, переходы, пешеходные зоны на мостах и путепроводах.