В Кремле поделились ближайшими планами Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 января, проведет церемонию приема верительных грамот у новых послов иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца и соберет представителей 34 стран, среди которых 10 европейских государств. В числе вновь прибывших послов, которые будут аккредитованы в России, представители Франции, Италии, Норвегии, Афганистана, Пакистана, Южной Кореи, Бразилии и Саудовской Аравии.