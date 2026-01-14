В ХМАО в результате столкновения большегруза и бензовоза погиб дальнобойщик

В Ханты-Мансийском автономном округе в результате столкновения большегруза и бензовоза погиб дальнобойщик. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

По предварительным данным, один из водителей отвлекся от дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом. В результате удара обе многотонные машины загорелись, вызвав масштабный пожар.

На месте происшествия образовалась большая пробка, пока спасатели работали над очищением участка от обломков и кореженного металла.

Фото: Плохие новости.