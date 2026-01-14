В Госдуме предложили ввести «визу талантов» для мигрантов

В России могут ввести новую категорию виз для образованных мигрантов — «виза талантов» сроком на три года. Это предложение Михаила Делягина, зампреда комитета Госдумы по экономической политике, направлено в МИД. В письме он отметил, что опыт США показывает пользу высококвалифицированных мигрантов для экономики, в отличие от низкоквалифицированных работников. Виза будет выдаваться молодым мигрантам до 35 лет, владеющим русским языком, имеющим высшее образование и значительные достижения в науке, искусстве или бизнесе. Программа призвана привлечь квалифицированных специалистов и улучшить иммиграционную политику России.

В России могут ввести новую категорию виз для образованных мигрантов — «виза талантов», сроком на три года. С таким предложением к МИД Сергею Лаврову обратился Михаил Делягин, зампреду комитета Госдумы по экономической политике.

В письме, которое стало известно «Газете.Ru», Делягин отметил, что опыт США показывает, что высококвалифицированные мигранты значительно способствуют экономическому развитию страны, в то время как низкоквалифицированные работники могут стать финансовым бременем.

По словам депутата, новая виза может быть выдана молодым мигрантам до 35 лет, владеющим русским языком и имеющим высшее образование, а также значительные достижения в науке, искусстве или бизнесе. Программа позволит привлечь в Россию квалифицированных специалистов и поможет улучшить иммиграционную политику страны.

Однако Делягин предостерег от возможного злоупотребления визой талантов, призвав избегать «онлифанщиц» и других нецелевых мигрантов.

«Важно, чтобы мы не пошли по пути слепого копирования американской практики, которая сегодня привела к массовому приезду в США моделей OnlyFans и инфомошенников. Нам нужны настоящие таланты, старательные и одаренные люди, которые могут внести достойный вклада в развитие нашей культуры и усиление глобального влияния России», — уточнил он.