В Госдуме предложили ввести «визу талантов» для мигрантов

В России могут ввести новую категорию виз для образованных мигрантов — «виза талантов», сроком на три года. С таким предложением к МИД Сергею Лаврову обратился Михаил Делягин, зампреду комитета Госдумы по экономической политике.
В письме, которое стало известно «Газете.Ru», Делягин отметил, что опыт США показывает, что высококвалифицированные мигранты значительно способствуют экономическому развитию страны, в то время как низкоквалифицированные работники могут стать финансовым бременем.
По словам депутата, новая виза может быть выдана молодым мигрантам до 35 лет, владеющим русским языком и имеющим высшее образование, а также значительные достижения в науке, искусстве или бизнесе. Программа позволит привлечь в Россию квалифицированных специалистов и поможет улучшить иммиграционную политику страны.
Однако Делягин предостерег от возможного злоупотребления визой талантов, призвав избегать «онлифанщиц» и других нецелевых мигрантов.
«Важно, чтобы мы не пошли по пути слепого копирования американской практики, которая сегодня привела к массовому приезду в США моделей OnlyFans и инфомошенников. Нам нужны настоящие таланты, старательные и одаренные люди, которые могут внести достойный вклада в развитие нашей культуры и усиление глобального влияния России», — уточнил он.