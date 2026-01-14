В Госдуме предложили создать комиссии по защите прав педагогов

Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о создании в каждом регионе независимых комиссий по защите прав педагогов, передает ТАСС со ссылкой на лидера партии Леонида Слуцкого. Речь идет о профессиональной инстанции, куда учителя смогут обращаться за защитой от травли, давления и незаконного увольнения.

Речь идет о профессиональной инстанции, куда учителя смогут обращаться за защитой от травли, давления и незаконного увольнения. Комиссии предлагается наделить правом рассматривать жалобы, принимать обязательные для исполнения решения, передавать материалы в прокуратуру и другие надзорные органы, а также давать оценку конфликтным ситуациям.

Педагоги смогут обращаться туда при оскорблениях со стороны учеников или родителей, а также при несогласии с дисциплинарными мерами со стороны руководства.